Son Dakika Haberleri: "Afrika hastalığı" ile mücadele güçlendiriliyor
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"Afrika hastalığı" ile mücadele güçlendiriliyor

2 saat önce

Halk arasında "Afrika hastalığı" olarak bilinen sığırlardaki nodüler ekzantemi hastalığının kontrolü ve önlenmesi için hazırlanan proje uygulamaya konuldu.

Halk arasında "Afrika hastalığı" olarak bilinen sığırlardaki nodüler ekzantemi hastalığının kontrolü ve önlenmesi için hazırlanan proje uygulamaya konuldu.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Projeyle halk arasında "Afrika hastalığı" olarak da bilinen ve daha çok sığırlarda görülen nodüler ekzantemi hastalığıyla mücadeleye destek verilmesi, bununla bağlantılı olarak Türkiye'deki hayvan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.
Toplam 14,8 milyon avro bütçeli projeyle büyükbaş hayvanların hastalığa karşı aşılanmasının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının hastalığı teşhis etme ve kontrol altına alma kapasitesinin artırılması ve çiftçiler arasında hastalığın önlenmesine dair farkındalık yaratılması amaçlanıyor. AB, projeye 12,7 milyon avroluk katkı sağlıyor.
Aşılama seferberliği
Bu kapsamda, 3 yıl boyunca büyükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı bir aşılama çalışması yürütülecek. Hastalığı yayan vektörler kontrol altına alınarak, tuzaklar tespit edilecek. Çiftçilerin hastalık konusundaki farkındalığının arttırılması planlanıyor. Laboratuvar çalışanlarına da konuya ilişkin eğitimler verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:24 Kaynak: AA
avrupa birliği, afrika, Ekonomi
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