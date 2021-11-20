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Afrika İçi Ticaret Fuarı Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Afrika İçi Ticaret Fuarı Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor

20.11.2021 20:06
Afrika İçi Ticaret Fuarı Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor

Afrika'nın en büyük fuarlarından "Afrika İçi Ticaret Fuarı", kıtada iş yapmak isteyen Türk ihracatçılarına önde gelen firmalarla temas geliştirme açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Afrika'nın en büyük fuarlarından "Afrika İçi Ticaret Fuarı", kıtada iş yapmak isteyen Türk ihracatçılarına önde gelen firmalarla temas geliştirme açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde 15-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuara, Afrika genelinde 55 ülkeden 1100 firma katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, katılımcılar kıtada faaliyet gösteren en önemli firmaların yanı sıra Afrika genelinden üst düzey devlet görevlileriyle de irtibata geçme imkanı buldu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışına 7 devlet başkanının katıldığı fuarın Türk şirketlerinin Afrika'ya açılımı için en önemli fırsatlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu yılki fuarda Albayrak Holding ve Aktif Bank tarafından temsil edildiğini belirten Kandaş, "Bu tür fuarlara Türkiye'den katılımın gelecekte daha da artması gerekiyor. Hem iş bağlantıları geliştirmek hem de Afrika'daki ülkelere açılım açısından daha fazla temsil edilmemiz gerekli." dedi.

Kandaş, kıtanın en önde gelen şirketlerinin bir araya geldiği fuarın Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesine açılma konusunda sunduğu fırsatlara da değinerek, Türk şirketlerinin dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olacak bu bölgeye daha fazla odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Albayrak Holding Genel Müdür Yardımcısı Salih Levent Kaçar ise bu etkinliğin kendilerine Afrika ülkeleriyle devlet bazında doğrudan üst düzey temaslar geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunduğunu anlattı.

Halihazırda Gine ve Somali'de liman işletmesi, katı atık yönetimi ve taşımacılık alanlarında önemli yatırımlara imza atan Albayrak Holding'in, buralardan edindiği tecrübelerle diğer Afrika ülkelerine açılmayı hedeflediğini belirten Kaçar, firma olarak kıtada "kazan-kazan" modeli çerçevesinde iş yapmak istediklerini kaydetti.

Kaçar, bu denli büyük bir fuarda sponsor olarak bulunmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirerek, "Bizim ülke olarak burada var olmamız şart. Türkiye'nin burada devlet bazında temsil edilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

"Her türlü iş imkanı firmalarımız için mevcut"

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Utku da 330 Afrika bankasıyla çalışan ve bu kıtayla ticareti uzun zamandır destekleyen bir Türk firması olarak fuarda bulunmaktan duydukları memnuniyeti aktardı.

Fuarın Afrika ile ticaretin ve bankacılık mekanizmalarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Utku, "Finansal mekanizmalar doğru ve efektif kurulduğu sürece Afrika ile iş yapmak oldukça kolay." diye konuştu.

Utku, Türk ihracatçı firmalarının kesinlikle bu tür fuarlara katılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu fuarda gözümüze en çok çarpan şey birçok Afrikalı firma, Türk firmalarıyla iş yapmak istiyor. Türk mallarını oldukça kaliteli buluyorlar. Bu yüzden her türlü iş imkanı firmalarımız için mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika İçi Ticaret Fuarı Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor - Son Dakika


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