Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar - Son Dakika

Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar

22.03.2021 16:05
Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar, System.String[]

İDEA Universal Derneği tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Empati Yürüyüşü"ne katılan ünlüler, sporcular ve gönüllüler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol katetmesine empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu bidonlarla...

İDEA Universal Derneği tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Empati Yürüyüşü"ne katılan ünlüler, sporcular ve gönüllüler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol katetmesine empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu bidonlarla 6 kilometre yol yürüdü.

İstanbul'daki Formula 1 pistinde gerçekleştirilen organizasyonda, televizyondan sosyal medyaya kadar farklı alanlardan ünlü isimler, sporcular, öğrenciler ve derneğin gönüllüleri, her gün suya erişmek için ortalama 6 kilometre yürümek zorunda kalan Afrika insanları gibi ellerinde su dolu kovalarla aynı mesafeyi 1 saatte yürüdü.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan IDEA Universal Derneği'nin Kurucusu ve Yöneticisi Hayri Dağlı, katılımcılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Dernek olarak ihtiyaç olan coğrafyalarda bağışçı ve gönüllülerinin destekleriyle kalıcı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Dağlı, "Yola çıktığımız günden bu yana 6 ülkede 168 bin insanın yaşamını dönüştürmeyi başardık. Ama bunu aslında sizin gibi iyi insanlarla birlikte yaptık. Sizin gibi iyi insanların bağışları, maddi ve manevi destekleri sayesinde başarabildik. Bilinenin aksine, sivil toplum kuruluşlarının aksine, amacımız yoksullara yardım etmek, ihtiyaç olan coğrafyalarda o ihtiyaçları karşılamak değil, hiçbir zaman da olmadı, amacımız yoksulluğu kökünden yok eden projelere odaklanmak, sürdürülebilir ve kalıcı işler yapmak. Bu anlamda dernek olarak geliştirdiğimiz akıllı köylerde sadece su değil, suyla birlikte gıda, enerji ve eğitim projeleri yapmaktayız ve insanların yaşamlarında kalıcı bir dönüşüm yaratma çabasındayız. Buradan bu vesileyle bizlere destek olan 20 bin bağışçımıza, onlarca gönüllümüze bugün burada bizimle birlikte olan tüm dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

İDEA Universal Derneği Proje Geliştirme Direktörü Hakan Girginer ise amaçlarının bu etkinliği geleneksel hale getirip, su konusunda elden geldiğince büyük bir farkındalığı dalga dalga her yıl yayabilmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şanslı ve avantajlı coğrafyalarda yaşayanların, unutulmuş topraklardakileri ve bu topraktakilerin hayatta kalma mücadelelerini görmediği yada göremediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Dünya üzerinde 1 milyara yakın insan temiz ve sağlıklı suya erişemiyor, bu bir gerçek. 1 milyara yakın insan günde 6 kilometre yürüyerek evine, kulübesine, ailesine su taşımak zorunda. Biz bugün bu güzel ve güvenli tesiste 6 kilometre yürüyerek su taşımaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Hepimiz elimizde bidonlarla bu parkuru bitiremeyeceğiz. Bunun çok farkındayız ama en azından bunu hayatlarının sonuna kadar yapmak zorunda olan insanları, o insanların mücadelelerini, neler yaşadığını bir nebze olsun anlayabileceğiz."

Şarkıcı ve televizyon program yapımcısı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da su kullanımına yönelik ömrünü adamış bir babanın evladı olarak söze başlamak istediğini belirterek, "80'li, 90'lı yıllarda bolca su kesintisinin yaşandığı bir çocukluktan geliyorum İstanbul'da. Biz doğru su kullanımını o yaşlarda gördük, öğrendik fakat kendi adıma konuşayım, herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Geçenlerde Hakan Girginer ile yaptığım röportajda bir kez daha bu benim yüzüme çarptı. ve su krizinin ne boyuta geldiğini sorduğumda, son 15-20 seneyi dile getirdiğinde aslında etrafımızdaki krizin yeterince farkında olmadığımızı bir kez daha hatırladım. Çünkü benim veya arkadaşımın su kullanımını doğru yapıyor olması başka insanların doğru yaptığı anlamına gelmiyor" dedi.

Paralimpik Sporcu Burak Abacıoğlu ise, Etiyopya'da su kuyruklarının ne kadar uzun olduğunu çok kez gördüğünü dile getirerek, şunları ifade etti:

"Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçların belki de en hayati amaçlarından birisi olan temiz su kaynakları ve sanitasyon için acil önlem almamız gerekiyor. Çünkü tüketim alışkanlıklarımız böyle devam ettiğinde çok kısa bir zaman sonra bizim iki tane dünyaya ihtiyacımız olacak. Yani kaynaklarımızı doğru kullanmıyoruz, dolayısıyla bu anlamda yaratılacak her türlü farkındalık çok kıymetli. Ben de burada olmaktan dolayı ve Dünya Su Günü'nü böyle bir empatiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bu farkındalık çok daha fazla insana yansır."

Konuşmaların ardından katılımcılar başlangıç noktasına geçti, yürüyüş için hazırlık yaptı. Yeşil ışığın yanmasının ardından su bidonlarıyla yürümeye başlayan katılımcılar, yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından bitiş noktasına geldi. Katılımcılar burada alışlarla karşılandı.

Dünya Su Günü, Formula 1, Universal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu         
16:11
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi         
15:53
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı         
15:30
Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi         
15:26
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika insanıyla empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde 6 kilometre yürüyerek bidonla su taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei