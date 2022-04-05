Afrika İstilacı Tırtılları Uganda'daki Çiftliklere Saldırıyor - Son Dakika

KAMPALA, 5 Nisan (Xinhua) — Tarım Bakanı Frank Tumwebaze, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 14 bölgenin zararlı böcek salgını bildirdiğini ve böcek bilimcilerin bu durumun iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söylediğini yazdı. Zararlı haşerenin ancak Cypermethrin 5EC isimli bir böcek ilacı tarafından kontrol altına alınabildiğini söyleyen Tumwebaze, bakanlığın etkilenen bölgeleri böcek ilaçları ve su pompaları konusunda desteklediğini ve bu konuda birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Bakan, "Eğer saldırı bir otlağa yönelikse, çiftçilere o çayırdan yedi günlüğüne uzak durmaları tavsiye ediliyor. Kısaca, o otlakta yedi gün boyunca hayvanları otlatmayın" diye ekledi. Nature dergisinde 2009'da yayımlanan bir makaleye göre, Afrika istilacı tırtılı, geceleri uçan bir güve olan Spodoptera exempta'nın larvası ve çoğunlukla Afrika'nın doğusunda bulunan önemli mahsul zararlılarından biri. Kakao, muz ve mısırları yiyebilen tırtıllar, su kaynaklarına da dışkı bırakabiliyor.