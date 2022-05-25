Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek

AKRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika'nın iklim uyum programlarını desteklemek üzere en az 25 milyar ABD doları seferber edeceğini duyurdu. Bankanın 2022 yıllık toplantıları sırasında gazetecilere verdiği kahvaltıda konuşan Afrika Kalkınma Bankası Başkanı, "İklim değişikliği, Afrika ekonomilerini öldürüyor. Afrika, iklim değişikliği nedeniyle her yıl 7 ila 15 milyar dolar zarara uğruyor. 2040 yılına kadar bu zararın yılda 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Adesina, "Banka, iklim finansmanını 2025 yılına kadar iki kat artırarak 25 milyar dolara çıkardı" diye konuştu. Adesina, iklim değişikliği karşısında Afrika'da gıda tedarikini güvence altına almak için bankanın önde gelen programı "Afrika Tarımsal Dönüşüm Teknolojileri (TAAT)" kapsamında sadece iki yılda 27 ülkedeki 12 milyon çiftçiye iklim dostu tohumlar teslim ettiğini dile getirdi. Adesina, "TAAT kapsamında üç yıl önce aşırı kuraklıktan etkilenen Doğu Afrika'daki 5,6 milyon aileye su verimliliği olan mısır dağıtıldı" diye ekledi. Adesina bankanın şu an Sahel bölgesinde 250 milyon kişiye güneş enerjisinden elde edilmiş elektrik sağlayacak 20 milyar dolarlık Çölden Enerjiye inisiyatifini uygulamakta olduğunu da hatırlattı.