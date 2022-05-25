Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek

25.05.2022 12:23
Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek

AKRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika'nın iklim uyum programlarını desteklemek üzere en az 25 milyar ABD doları seferber edeceğini duyurdu.

AKRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika'nın iklim uyum programlarını desteklemek üzere en az 25 milyar ABD doları seferber edeceğini duyurdu. Bankanın 2022 yıllık toplantıları sırasında gazetecilere verdiği kahvaltıda konuşan Afrika Kalkınma Bankası Başkanı, "İklim değişikliği, Afrika ekonomilerini öldürüyor. Afrika, iklim değişikliği nedeniyle her yıl 7 ila 15 milyar dolar zarara uğruyor. 2040 yılına kadar bu zararın yılda 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Adesina, "Banka, iklim finansmanını 2025 yılına kadar iki kat artırarak 25 milyar dolara çıkardı" diye konuştu. Adesina, iklim değişikliği karşısında Afrika'da gıda tedarikini güvence altına almak için bankanın önde gelen programı "Afrika Tarımsal Dönüşüm Teknolojileri (TAAT)" kapsamında sadece iki yılda 27 ülkedeki 12 milyon çiftçiye iklim dostu tohumlar teslim ettiğini dile getirdi. Adesina, "TAAT kapsamında üç yıl önce aşırı kuraklıktan etkilenen Doğu Afrika'daki 5,6 milyon aileye su verimliliği olan mısır dağıtıldı" diye ekledi. Adesina bankanın şu an Sahel bölgesinde 250 milyon kişiye güneş enerjisinden elde edilmiş elektrik sağlayacak 20 milyar dolarlık Çölden Enerjiye inisiyatifini uygulamakta olduğunu da hatırlattı.

YORUMLAR
500
Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin 'Taiwan Kartını' Kullanarak Ateşle Oynuyor Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin 'Taiwan Kartını' Kullanarak Ateşle Oynuyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pazartesi, Afrika, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:12 Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
11:53 Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklandı
11:41 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır
11:40 Uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
11:26 ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı
11:19 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 12:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika Kalkınma Bankası, Afrika'nın İklim Uyum Programları İçin 25 Milyar ABD Doları Seferber Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement