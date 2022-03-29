Afrika Kalkınma Bankası ile ECOWAS arasında 3,56 milyon dolarlık mutabakat - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Komisyonu (ECOWAS) 3,56 milyon dolarlık hibe fonu için mutabakat imzaladı.

Nijerya Bankası Genel Müdürü Lamin Barrow ve ECOWAS'ın Sanayi ve Özel Sektörden Sorumlu Üyesi Mamadou Traore, Batı Afrika'daki İlaç Endüstrisini Geliştirme Destek Projesi için 3,56 milyon dolarlık hibe fonu mutabakat zaptına imza attı.

Nijerya Bankası Genel Müdürü Barrow, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının ulusal sağlık sistemlerinin kırılganlığını daha da ortaya çıkardığını belirtti.

Salgının küresel sağlık ve ilaç tedarik zincirlerinde önemli aksamalara neden olduğunu işaret eden Barrow, bu proje ile bölgenin ilaç endüstrisinin rekabet gücünü artıracağını söyledi.