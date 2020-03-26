Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı - Son Dakika

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Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı
6 saat önce
Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 6398 sayılı Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Türkiye'nin, Afrika Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst rakamı 67 milyon 790 Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığından 577 milyon 950 bin SDR karşılığına yükseltildi.
Aynı fıkrada ve 4'üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan Bakanlar Kurulu" ibaresi de "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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