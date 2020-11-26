Afrika Kalkınma Bankası'ndan 5 Afrika ülkesine 25 milyar dolarlık tarım desteği - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), 5 Afrika ülkesinde tarımın kalkınması amacıyla 25 milyar dolarlık destek verme kararı aldı.

AfDB Başkanı Akinwunmi Adesina yaptığı açıklamada, Bankanın başlattığı Afrika'nın tarım projesi kapsamında Nijerya, Mali, Senegal, Sudan ve Gabon'a 25 milyar dolarlık destek verme kararı aldıklarını belirtti.

Nijerya'nın tarım alanında kalkınması amacıyla 510 milyon dolarlık destek verildiğini kaydeden Adesina, "Nijerya'ya verilen bu para Afrika'nın en büyük ekonomisinin gübre ihracatçısı olma planına yardımcı olacak." dedi.

Adesina, kıtadaki bir sonraki milyoner ve milyarder grubunun tarımla ilgilenen kişiler olacağını ifade ederek, Afrika gıda ve tarım pazarının 2030 yılına kadar 1 trilyon doları aşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, son 20 yılda tarımda kişi başına katma değer yıllık sadece yüzde 1 arttı.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, geniş tarım alanları olmasına karşın petrolün bulunmasından sonra tarım geri plana itildi. Yıllar boyunca yeterli yatırımın yapılmaması ve desteğin sağlanmaması nedeniyle tarım, Nijerya'nın önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor.