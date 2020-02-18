Afrika Kalkınma Bankası'ndan Nijerya'ya 500 milyon dolarlık tarım desteği - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da tarımın kalkınması amacıyla 500 milyon dolarlık destek verme kararı aldı.

AfDB Başkanı Akinwunmi Adesina'nın özel danışmanı Banji Oyeyinka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın 4 bölgesinde bu yıl itibarıyla tarım destek projesi başlattıklarını bildirdi.

Adesina, proje kapsamında, Nijerya'nın tarım alanında kalkınması amacıyla 500 milyon dolarlık ödenek ayrıldığını söyledi.

Destek kapsamında çiftçilerin de eğitileceğini belirten Adesina, "Tarım Bakanlığı ve çiftçilerle iş birliği yapmadan ülkedeki fakirliği önleyemeyiz." dedi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, son 20 yılda tarımda kişi başına katma değer yıllık sadece yüzde 1 arttı.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, geniş tarım alanları olmasına karşın petrolün bulunmasından sonra tarım geri plana itildi. Yıllar boyunca yeterli yatırımın yapılmaması ve desteğin sağlanmaması nedeniyle tarım, Nijerya'nın önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor.