Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği

16.05.2022 21:00
Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ile Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) arasında, başkent Dodoma'da hayata geçirilecek temiz su ve çevre projesi için 125 milyon dolarlık imtiyazlı kredi anlaşması imzalandı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ile Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) arasında, başkent Dodoma'da hayata geçirilecek temiz su ve çevre projesi için 125 milyon dolarlık imtiyazlı kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Darüsselam'daki Tanzanya Maliye Bakanlığında, Maliye Bakanı Mwigulu Nchemba ile Afrika Kalkınma Bankası Tanzanya temsilcisi Patricia Laverley tarafından imzalandı.

Tanzanya'ya verilen söz konusu kredi, Dodoma şehrinde temiz su ve çevre temizliği projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak.

İmza töreninden sonra basın mensuplarına konuşan Mwigulu Nchemba, Dodoma sakinleri için temiz su sorununun geçmişte kalacağını, AfDB'den alınan kredinin temiz ve güvenli su eksikliği problemini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltacağını belirtti.

Tanzanya hükümeti, tüm bakanlıkların Dodoma'ya taşınmasından bu yana kentte çeşitli sektörlerde altyapı inşa etmeye devam ediyor.

YORUMLAR
500
Senegal Cumhurbaşkanı: Afrika'nın kendi kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyacı var Senegal Cumhurbaşkanı: Afrika'nın kendi kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyacı var

Tanzanya, Afrika, Kredi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement