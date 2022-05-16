Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ile Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) arasında, başkent Dodoma'da hayata geçirilecek temiz su ve çevre projesi için 125 milyon dolarlık imtiyazlı kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Darüsselam'daki Tanzanya Maliye Bakanlığında, Maliye Bakanı Mwigulu Nchemba ile Afrika Kalkınma Bankası Tanzanya temsilcisi Patricia Laverley tarafından imzalandı.

Tanzanya'ya verilen söz konusu kredi, Dodoma şehrinde temiz su ve çevre temizliği projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak.

İmza töreninden sonra basın mensuplarına konuşan Mwigulu Nchemba, Dodoma sakinleri için temiz su sorununun geçmişte kalacağını, AfDB'den alınan kredinin temiz ve güvenli su eksikliği problemini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltacağını belirtti.

Tanzanya hükümeti, tüm bakanlıkların Dodoma'ya taşınmasından bu yana kentte çeşitli sektörlerde altyapı inşa etmeye devam ediyor.