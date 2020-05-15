Afrika Kalkınma Bankası'ndan Zimbabve'ye 13.7 milyon dolarlık destek - Son Dakika

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Kalkınma Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Zimbabve'ye 13.7 milyon dolar bağışladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntılar yaşayan Zimbabve'de başta sağlık çalışanları olmak üzere Kovid-19'la mücadelede ülkenin önde gelen sektörlerini desteklemek amacıyla bu yardımın yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşayan Zimbabve hükümetinin talebi üzerine 13.7 milyon dolarlık yardımın yapılması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan yardımla başkent Harare ve çevre bölgelerdeki sağlık kuruluşlarının desteklenerek 680 bin insana ulaşılmasının hedeflendiği aktarılırken, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda ve Zimbabve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle atılacak adımlar kapsamında tıbbi malzeme, test kiti ve koruyucu ekipman temini ile el yıkama sistemlerinin kurulması kararlaştırıldı." açıklaması yapıldı.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve ekonomik kriz nedeniyle açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.