Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek

29.03.2022 22:44
Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), Kovid-19 salgınından etkilenen Fas ekonomisine destek için 1 milyar dolar ödenek ayrıldığını duyurdu.

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), Kovid-19 salgınından etkilenen Fas ekonomisine destek için 1 milyar dolar ödenek ayrıldığını duyurdu.

AFDB'den yapılan yazılı açıklamada, Fas'a yönelik yardım programı hakkında bilgi verildi.

Fas'ın ekonomik kalkınmasındaki stratejik planlarını uygulamasına ve Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasına destek amaçlı program kapsamında iki yıl içinde 1 miyar dolar finansman sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Afrika Kalkınma Bankası Grubu Tarım, İnsani ve Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Beth Dunford da salgın ve kuraklık sonrasında Fas'ın yanında olduklarını belirtti.

Dunford, söz konu su ödeneğin su, tarım, sosyal entegrasyon, beşeri kalkınma ve altyapı sektörlerini desteklemek için tahsis edileceğini kaydetti.

Fas makamları ile AFDB yetkilileri, ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortaklığın çeşitli yönleriyle gözden geçirilmesi adına başkent Rabat'ta iki gündür görüşmeler yapıyordu.

YORUMLAR
500
SBTÜ geleceğin mesleklerini tanıttı SBTÜ geleceğin mesleklerini tanıttı

Afrika, Tarım, dolar, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 22:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika Kalkınma Bankasından Fas'a 1 milyar dolarlık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement