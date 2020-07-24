Afrika Kalkınma Bankasından G5 Sahel'e Kovid-19'la mücadele finansmanı - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB) G5 Sahel ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 285 milyon dolar finansman sağlayacağı bildirildi.

AfDB'den yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad'a Kovid-19'la mücadele planlarını uygulama koymak ve ekonomik iyileşmede destek olmak amacıyla toplam 284,8 milyon dolar borç ve hibe desteğinde bulunma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Nijer'e 108,8 milyon, Burkina Faso'ya 54,6 milyon, Mali'ye 48,9 milyon dolar borç ve hibe desteği sağlanacağı, Çad'a 61,2 milyon dolar, Moritanya'ya da 10,2 milyon dolar hibe edileceği kaydedildi.

Söz konusu finansal desteğin, AfDB tarafından nisan ayında yürürlüğe konulan 10 milyar dolarlık Kovid-19'a karşı Hızlı Müdahale Planı kapsamında verileceği ifade edilen açıklamada, iklimsel, insani ve güvenlik kriziyle mücadele eden G5 Sahel ülkeleri için önemli olduğu vurgulandı.

G5 Sahel grubu, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla Şubat 2014'te kurulmuştu.

Grup, terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele ediyor.