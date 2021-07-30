Afrika Kalkınma Bankasından Mozambik'e 44 milyon dolarlık tarım desteği - Son Dakika

Afrika Birliğine (AfB) bağlı Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), Mozambik'e 44 milyon dolarlık tarım desteği sağlayacağı açıklandı.

Mozambik basınındaki habere göre, AfDB Mozambik Temsilcisi Pietro Toigo, "AfDB, Mozambik'in Gaza ile Inhambane bölgelerinde tarımsal kalkınma için 44 milyon dolarlık desteği onayladı." ifadesini kullandı.

AfBD desteğinin, tarımsal alanda teknolojik yenilenme ve çiftçilerin eğitimi gibi alanlarda kullanılacağı aktarıldı.

Söz konusu yardımla tarımsal kalkınmanın dışında, iklim değişikliğiyle de mücadele edilmesi planlanıyor.

Mozambik'te geçen seneden beri aralıklarla devam eden olumsuz iklim koşullarından 676 binden fazla insan etkilendi, 96 kişi hayatını kaybetti.