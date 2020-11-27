Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), hidroelektrik santrali projesi için Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi verme kararı aldı.

AfDB Başkanı Adesina Akinwumi, yaptığı yazılı açıklamada, yapılacak hidroelektrik santraliyle 130 binden fazla eve elektrik sağlanacağını belirterek, "Bu destekle AfDB, Tanzanya hükümetinin temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik üretimiyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye geçişi hızlandırmasına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

700 kişiye iş imkanı sağlanacak projeyle, jeneratöre bağımlılığın azaltılarak ekonominin destekleneceği belirtiliyor.

144 milyon dolara mal olacağı öngörülen projenin 20 milyonu Çin, 4 milyonu da Tanzanya tarafından karşılanacak.