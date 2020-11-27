Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği

27.11.2020 16:17
Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği, System.String[]

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), hidroelektrik santrali projesi için Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi verme kararı aldı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), hidroelektrik santrali projesi için Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi verme kararı aldı.

AfDB Başkanı Adesina Akinwumi, yaptığı yazılı açıklamada, yapılacak hidroelektrik santraliyle 130 binden fazla eve elektrik sağlanacağını belirterek, "Bu destekle AfDB, Tanzanya hükümetinin temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik üretimiyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye geçişi hızlandırmasına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

700 kişiye iş imkanı sağlanacak projeyle, jeneratöre bağımlılığın azaltılarak ekonominin destekleneceği belirtiliyor.

144 milyon dolara mal olacağı öngörülen projenin 20 milyonu Çin, 4 milyonu da Tanzanya tarafından karşılanacak.

Tanzanya, Afrika, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Borç yapılandırmasında uygulama esasları netleşti: 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Borç yapılandırmasında uygulama esasları netleşti: 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek         
16:04
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı         
15:27
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi         
14:44
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 16:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika Kalkınma Bankasından, Tanzanya'ya 120 milyon dolar kredi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei