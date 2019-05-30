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Afrika kıtasal ticaret bölgesi anlaşması yürürlükte

22 dakika önce

ADDİS Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Afrika kıtasal ticaret bölgesi anlaşması yürürlükte, System.String[]
ADDİS Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Muchanga, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tarihi bir dönüm noktasında olduklarına işaret ederek, anlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de anlaşmanın 18 ay gibi rekor bir sürede yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 1,2 milyar insan ile dünyanın en büyük ticari pazarının devreye girdiğini bildirdi. Muhammed, "Bugün, arzuladığımız Afrika için tarihi bir zafer." ifadesini kullandı.
Serbest pazarın tam olarak 7 Temmuz'da işlev kazanacağı kıtada, bu tarihe kadar işleyişin detayları üzerinde çalışılacak.
Son olarak Burkina Faso'nun onayladığı ve toplamda 24 ülkenin onay verdiği anlaşma için 55 Afrika Birliği ülkesinden 22'sinin imzası gerekiyordu.
AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip bulunuyor.
1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:47 Kaynak: AA
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