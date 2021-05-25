Afrika kıtası Afrika Günü'nü kutluyor - Son Dakika

Afrika kıtası Afrika Günü'nü kutluyor

25.05.2021 13:17
Afrika kıtası Afrika Günü'nü kutluyor, System.String[]

Afrika halkı, bağımsızlık mücadelesini kazanan ülkelerin 25 Mayıs 1963'te birlik kurması münasebetiyle her yıl 25 Mayıs'ı "Afrika Günü" olarak kutluyor.

Afrika halkı, bağımsızlık mücadelesini kazanan ülkelerin 25 Mayıs 1963'te birlik kurması münasebetiyle her yıl 25 Mayıs'ı "Afrika Günü" olarak kutluyor.

Afrika Birliğinin öncülü olan Afrika Birliği Teşkilatının kuruluş günü olan 25 Mayıs'ta kıtanın dört bir yanında etkinlik ve kutlamalar yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi toplantılar ve mesajlarla kutlanan Afrika Günü için çok sayıda lider de kutlama mesajı gönderdi.

Afrika Birliği, bugün için kıtadaki her bir ülkeye ait ilginç bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mesajında egemenlik vurgusu yaparak "Afrika ülkeleri olarak biz kendimize yardım etmek ve bizim için neyin iyi olduğunun söylenmemesini istiyoruz. 'Bizsiz bizim hakkımızda hiçbir şey prensibi' uygulanmalı." dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, çıplak ayakla koşarak olimpiyatlarda altın madalya kazanan efsanevi koşucu Abebe Bekila'yı örnek vererek yeni bir müreffeh ulusa giden yolun geçirdiği zor dönemlerle ilgili olduğunu söyledi.

Zimbabve de bugün 19. yüzyılda İngiliz sömürgesine karşı başlatılan mücadelenin liderlerinden Nehanda Charwe'nin heykelinin açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Bağımsızlık, Afrika, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtası Afrika Günü'nü kutluyor - Son Dakika


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