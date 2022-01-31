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Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi, 850 yeni ürünün ticaretine izin verdi - Son Dakika

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi, 850 yeni ürünün ticaretine izin verdi

31.01.2022 15:24
Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi, 850 yeni ürünün ticaretine izin verdi

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA), Afrika Birliği devlet başkanlarının onayını bekleyen 850 yeni ürünün ticaretine izin vermeyi kabul etti.

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA), Afrika Birliği devlet başkanlarının onayını bekleyen 850 yeni ürünün ticaretine izin vermeyi kabul etti.

Gana'nın başkent Akra'da düzenlenen 8. AfCFTA Bakanlar Kurulu toplantısında, AfCFTA'nın menşe kuralı protokolü kapsamında 850 yeni ürünün ticaretinin başlatılması konusunda anlaşıldı.

Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Afrika Birliği üye ülkeler arasındaki ticaretten sorumlu Bakanlar Kurulu Başkanı Ebrahim Patel, yaptığı açıklamada, toplantıda bakanların menşe kuralları üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Patel, AfCFTA'nın 2020-2021'de üstlendiği iki yıllık çalışma döneminde menşe kuralları üzerinde anlaşmaya varılmış 850'den fazla ek ürün belirlediğini kaydetti.

Anlaşmanın, kıta genelinde tarife defterlerinde yüzde 88 daha fazla ürün içeren bir paketle sona erdiğini söyleyen Patel, "Bu paket şimdi devlet başkanlarına gidiyor ve onlar da onaylarsa, bu paket ticaretin başlaması için temel oluyor." dedi.

AfCFTA'nın tek para birimi ticareti başlatıldı

AfCFTA Genel Sekreteri Wamkele K. Mene de AfCFTA'nın, üye ülkelerin tek bir para birimi kullanarak ticaret yapmasına yardımcı olmak için yeni bir ödeme sistemi olan Pan Afrika Ödemeler Platformu'nun başlatıldığını söyledi.

Mene, bu platformun ticaret yapmak için üçüncü bir para birimi kullanmanın zorluklarını sona erdireceğini dile getirdi.

Afrika kıtasında 42 para birimi olduğuna dikkati çeken Mene, "Çalışmalarımıza göre döviz konvertibilitesinin maliyeti yılda 5 milyar doları aşıyor ve bu sadece parasal maliyet değil, aynı zamanda rekabet eksikliği, rekabetçi olma konusundaki kısıtlamalar gibi sorunlardan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

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Ticaret, Afrika, Kabine, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi, 850 yeni ürünün ticaretine izin verdi - Son Dakika


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