Afrika kıtasına yapılan tıbbı malzeme yardımları - ADDİS - Son Dakika

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Afrika kıtasına yapılan tıbbı malzeme yardımları - ADDİS
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan çalışma kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden Afrika kıtası için yapılan tıbbı malzeme yardımları, başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndaki hangarlarda toplanarak, Etiyopya...
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için başlatılan çalışma kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden Afrika kıtası için yapılan tıbbı malzeme yardımları, başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndaki hangarlarda toplanarak, Etiyopya Hava Yollarına ait kargo uçaklarıyla Afrika ülkelerine dağıtılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:33 Kaynak: AA
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