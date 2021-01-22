Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 83 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 34'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 82 bin 893 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 821 bin 948'e çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.