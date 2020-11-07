Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 886 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 886 bini geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 886 bin 79'a çıktı.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 540'a ulaştı.
Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 749 ölümle Güney Afrika'da oldu. Mısır'da 6 bin 343, Fas'ta ise 4 bin 127 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller ve Eritre'de ise Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 734 bin 175'e çıktı, bu ülkeyi 246 bin 349 vakayla Fas ve 108 bin 754 vakayla Mısır izledi.
Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 560 bin 777 kişi iyileşti.
- Kaynak: AA
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