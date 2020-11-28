Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı

28.11.2020 07:51
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 150 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 150 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 784 artarak 2 milyon 150 bin 97 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 321 artışla 51 bin 354'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ???????21 bin 378 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 608, Fas'ta ise 5 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 781 bin 941'e çıktı. Bu ülkeyi 345 bin 276 vakayla Fas, 114 bin 832 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 815 bin 902 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
153 yıllık geçmişi olan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı 153 yıllık geçmişi olan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı         
07:29
Türk SİHA ve İHA'ları eski Yunan ajanını korkuttu Türk SİHA ve İHA'ları eski Yunan ajanını korkuttu         
00:10
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:47
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 07:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei