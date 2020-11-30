Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 176 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 176 bini aştı

30.11.2020 07:45
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 176 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 176 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 176 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 885 artarak 2 milyon 176 bin 698 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 224 artışla 51 bin 813'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ???????21 bin 477 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 636, Fas'ta ise 5 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 787 bin 702'ye çıktı. Bu ülkeyi 353 bin 803 vakayla Fas, 115 bin 541 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 841 bin 27 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 176 bini aştı - Son Dakika


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