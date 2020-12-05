Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 248 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 248 bini aştı

05.12.2020 08:05
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 248 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 248 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 248 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 365 artarak 2 milyon 248 bin 159 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 375 artışla 53 bin 368'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 963 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 732, Fas'ta ise 6 bin 136 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 805 bin 804'e çıktı. Bu ülkeyi 372 bin 620 vakayla Fas, 117 bin 583 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 916 bin 443 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 248 bini aştı - Son Dakika


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