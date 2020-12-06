Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 260 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 260 bini aştı

06.12.2020 08:03
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 260 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 260 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 260 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 634 artarak 2 milyon 263 bin 118 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 278 artışla 53 bin 655'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 67 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 750, Fas'ta ise 6 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 810 bin 449'a çıktı. Bu ülkeyi 376 bin 738 vakayla Fas, 118 bin 14 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 928 bin 654 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 260 bini aştı - Son Dakika


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