Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 540 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 540 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 16 bin 599 artarak 2 milyon 540 bin 280 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 429 artışla 59 bin 624'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 907 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 130, Fas'ta ise 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 930 bin 711'e çıktı. Bu ülkeyi 418 bin 2 vakayla Fas, 126 bin 273 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 126 bin 462 kişi iyileşti.