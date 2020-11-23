Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 80 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 80 bini aştı

23.11.2020 07:13
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 80 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 80 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 80 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 857 artarak 2 milyon 82 bin 702 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 290 artışla 49 bin 802'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 903 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 548, Fas'ta ise 5 bin 316 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 767 bin 679'u buldu. Bu ülkeyi 324 bin 941 vakayla Fas ve 113 bin 27 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 753 bin 722 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 80 bini aştı - Son Dakika


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