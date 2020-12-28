Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 678 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 678 bini aştı

28.12.2020 11:11
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 678 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 678 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 678 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 18 bin 553 artarak 2 milyon 678 bin 22 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 432 artışla 62 bin 903'e yükseldi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 26 bin 735 ile Güney Afrika'da kayda geçti.

Mısır'da 7 bin 405, Fas'ta ise 7 bin 240 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 502 artışla 1 milyon 4 bin 413'e çıktı. Bu ülkeyi 432 bin 79 vakayla Fas, 132 bin 541 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 237 bin 159 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 678 bini aştı - Son Dakika


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