Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti

02.01.2021 16:55
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 66 bin 224 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 800 bin 709 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin 2 milyon 324 bin 776'sı iyileşti.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti - Son Dakika


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