Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı - Son Dakika

Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı

29.03.2021 20:01
Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Afrika Bölge Ofisi Baş Ekonomist ve Strateji Başkanı Dr. Raymond Gilpin, daha akıllı, güçlü, sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Afrika Bölge Ofisi Baş Ekonomist ve Strateji Başkanı Dr. Raymond Gilpin, daha akıllı, güçlü, sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

"Afrika'nın Ortaklıkları: Karşılıklı Çıkarlara Dayalı Ekonomik İş Birliği İçin Beklentiler ve Fırsatlar" başlıklı video konferans, Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Büyükelçi Osman Yavuzalp'ın moderatörlüğünde düzenlendi.

Gilpin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Afrika ülkelerinin kalkınma hamlelerini olumsuz etkilediğini belirterek "Geçtiğimiz yıl Afrika'nın kalkınma endeksi çeyrek asırdan sonra ilk defa negatif çıktı. Toplamda 14 milyon Afrikalı aşırı yoksulluk seviyesine geri itilmiş durumdayken, 168 milyon Afrikalı da gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

Gilpin, "fırsatlar kıtası" olarak nitelendirdiği Afrika'nın kalkınmasını inşa ederken doğal kaynak yönetimi, genç istihdamı, yapısal ekonomik dönüşüm, sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği ile barış ve güvenlik olmak üzere altı stratejik etki alanı belirlediklerini kaydetti.

Afrika'nın son birkaç on yılda ekonomik anlamda önemli ölçüde değiştiğine ve artık Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının düşük gelirli ülkeler grubunda olmadığına dikkati çeken Gilpin, "Daha akıllı, daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi"

Afrika Birliği Komisyonu Ticaret ve Sanayi Bölümü Direktör Vekili Hussein Hassan Hussein, Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olduğuna işaret ederek "Afrika kıtası, girişimcilere 1,2 milyar tüketicisi olan bir pazarda iş yapmak gibi dev bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Afrika ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık bağlarının son yıllarda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Hussein, "Afrika-Türkiye ortaklığı kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesinde önemli bir role sahip olacak." ifadesini kullandı.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCTA) Sekreteryası Özel Kalem Müdürü Silver Ojakol, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılalarının dünyanın en büyük sekizinci ekonomisini oluşturduğunu belirtti.

Afrika'nın sanayileşmeye özlem duyduğunu dile getiren Ojakol, "Bu nedenle ortaklarımızla aramızdaki uzun vadeli ilişkilerin daha güçlü bir yatırım girişimiyle tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlendiğine değindi, Türkiye ile kıta arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 26 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Afrika kıtasının kendisini üçe katlayacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Abdillahi, "Şimdi gerçek Afrika'yı inşa etme ve büyüme zamanı." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye, Antalya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak 5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti 5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın         
19:56
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'tan skandal bir iddia daha Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'tan skandal bir iddia daha         
19:20
Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir         
19:01
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman         
17:22
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu         
16:49
AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi         
15:52
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 20:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei