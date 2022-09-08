Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi

08.09.2022 17:31
Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da artan petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı gösteri düzenlendi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da artan petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı gösteri düzenlendi.

Ülkede artış gösteren petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı başkent Abuja'nın yanı sıra Kaduna, Rivers ve Delta eyaletlerinde protestolar yapıldı.

Abuja'da bir araya gelen Petrol ve Doğal Gaz Kıdemli Personel Birliği (PENGASSAN), Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) çalışanları, Unity Fountain Meydanı'ndan Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) binasına ve Ulusal Meclis önüne kadar yürüdü.

PENGASSAN Başkanı Festus Osifo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yıllardır petrol hırsızlıkları ve vandalizmin devam ettiğini ancak son bir yılda durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin yüzde 90'ının petrol ve doğal gaza dayandığının altını çizen Osifo, "Zaten ülkede ekonomik sorunlar yaşanıyor. Şimdi petrol sektörümüzü koruma zamanıdır." dedi.

Osifo, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Nijer Deltası'ndaki petrol boru hatlarının güvenliğinden sorumlu güvenlik kurumlarının başkanlarına talimat vermesi gerektiğini söyledi.

Osifo, ayrıca hükümetin petrol hırsızlarına karşı kararlı önlem almaması durumunda petrol işçilerinin çalışmayı durduracağı tehdidinde bulundu.

Premium Times gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkenin Niger Delta bölgesinde günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.

Bölgede ocak-temmuz döneminde petrol hırsızlıkları ve vandalizm nedeniyle 10 milyar dolar zarar oluştu.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Trakya Birlik Ayçiçek Taban Alım Fiyatını 12 TL Olarak Açıkladı Trakya Birlik Ayçiçek Taban Alım Fiyatını 12 TL Olarak Açıkladı PAB üyesi ülke parlamentoları kadın liderlerinin 14. toplantısı Özbekistan'da başladı PAB üyesi ülke parlamentoları kadın liderlerinin 14. toplantısı Özbekistan'da başladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 AK Parti'nin 2023 stratejisin için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
17:33 Esnafın "5 lira madeni para piyasaya salınsın" talebi üzerine Bakan Nebati: Biraz basalım mı?
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement