Nijerya'da petrol hırsızlıkları protesto edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da artan petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı gösteri düzenlendi.

Ülkede artış gösteren petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı başkent Abuja'nın yanı sıra Kaduna, Rivers ve Delta eyaletlerinde protestolar yapıldı.

Abuja'da bir araya gelen Petrol ve Doğal Gaz Kıdemli Personel Birliği (PENGASSAN), Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) çalışanları, Unity Fountain Meydanı'ndan Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) binasına ve Ulusal Meclis önüne kadar yürüdü.

PENGASSAN Başkanı Festus Osifo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yıllardır petrol hırsızlıkları ve vandalizmin devam ettiğini ancak son bir yılda durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin yüzde 90'ının petrol ve doğal gaza dayandığının altını çizen Osifo, "Zaten ülkede ekonomik sorunlar yaşanıyor. Şimdi petrol sektörümüzü koruma zamanıdır." dedi.

Osifo, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Nijer Deltası'ndaki petrol boru hatlarının güvenliğinden sorumlu güvenlik kurumlarının başkanlarına talimat vermesi gerektiğini söyledi.

Osifo, ayrıca hükümetin petrol hırsızlarına karşı kararlı önlem almaması durumunda petrol işçilerinin çalışmayı durduracağı tehdidinde bulundu.

Premium Times gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkenin Niger Delta bölgesinde günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.

Bölgede ocak-temmuz döneminde petrol hırsızlıkları ve vandalizm nedeniyle 10 milyar dolar zarar oluştu.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.