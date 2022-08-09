Nijerya Petrol Bakanı Sylva: "Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor" - Son Dakika
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Nijerya Petrol Bakanı Sylva: "Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor"

09.08.2022 01:15
Nijerya Petrol Bakanı Sylva: "Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor"

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın günde 400 bin varil ham petrolünün çalındığı bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın günde 400 bin varil ham petrolünün çalındığı bildirildi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, yaptığı açıklamada, ham petrol hırsızlığının Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük kotasını karşılama kapasitesini etkilediğini belirtti.

Sylva, "Ülkede her gün 400 bin varil petrol çalınıyor ve gelişmeyi ulusal acil durum haline geldi." dedi.

Nijerya'nın 1,8 milyon varil ihracat tahsisinden 1,4 milyon varile gerilediğini kaydeden Sylva, bu büyük kaybın ülke ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya Petrol Bakanı Sylva: "Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor" - Son Dakika
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