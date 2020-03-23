Afrika, Kovid-19 ile mücadelede 100 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Afrika, Kovid-19 ile mücadelede 100 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyuyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomi Komisyonu (ECA), kıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve iktisadi etkileriyle mücadelede kullanmak ve ekonomisini yeniden canlandırmak için acilen 100 milyar dolar teşviğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Afrika, Kovid-19 ile mücadelede 100 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyuyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomi Komisyonu (ECA), kıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve iktisadi etkileriyle mücadelede kullanmak ve ekonomisini yeniden canlandırmak için acilen 100 milyar dolar teşviğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Afrika ülkelerinin finans bakanlarının geçen perşembe telekonferans yoluyla yaptıkları toplantı sonrası ECA'dan yapılan açıklamada, Afrika'nın ekonomik iyileşme için acilen 100 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, bunun Afrika hükümetlerine salgınla mücadelede hızlı likidite sağlayacağı ve bu paranın tüm faizlerden muaf olması gerektiği belirtildi.

2020 yılı için ekonomik tahminlerin pandemi nedeniyle 2-3 puan düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 pandemisinden önce de Afrika hükümetleri, programlarını fonlama ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi sıkıntılar çekiyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, özellikle turizm ve havacılık sektörlerinde risk grubundaki 30 milyon iş gücünün korunması gerektiği de kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:04 Kaynak: AA

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