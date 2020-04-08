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Afrika Küresel İş Forumu: Kıta bugün ne durumda? Dünyanın Afrika'dan beklentisi ne?
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, 5'inci Afrika Küresel İş Forumu'na ev sahipliği yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, 5'inci Afrika Küresel İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. 18 ve 19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Afrika'da iş yapmanın fırsat ve zorlukları konuşuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:30
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