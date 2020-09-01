Afrika kuşu Çobanaldatan kuşu çoban tarafından yaralı bulundu - Son Dakika

- Afrika kuşu Çobanaldatan kuşu çoban tarafından yaralı bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Afrika türü Çobanaldatan kuşu, çoban tarafından yaralı halde bulundu. Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Kocaköy ilçesinde hayvan otlatan bir çoban, gözlerinden yaralı bir kuş türü buldu. Çoban, bitkin halde bulduğu kuşa su verip müdahale ederek, yetkililere teslim edeceği öğrenildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gösterilen yaralı kuş, kışı Afrika'da yazı ülkemizde geçiren göçmen kuş türü olan Çobanaldatan kuşu olduğunu belirledi. Prof. Dr. Satar, bu kuşların yaşam alanlarının havada olduğunu, zararlı böcekleri yiyerek doğaya yarar sağlayan bir kuş türü olduğunu ifade ederek, bu tür canlılara zarar verilmemesi gerektiğini uyardı.

"Göç esnasında olmadık yerlerde de rastlanabilir"

Prof. Dr. Ali Satar, Çobanaldatan kuşunun, göçmen bir kuş olduğunu, kışı Afrika'da yazı Türkiye'de de geçirdiklerini söyledi. Göç esnasında olmadık yerlerde de rastlanabilir bir durum olduğunu belirten Satar, bu türün normalde gececi bir kuş türü olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ali Satar, "Böceklerle besleniyor. Böceklerle beslendiği için bu kuş biraz daha ilgi mi çekiyor. Bu kuş, zararlı türleri de tüketen bir tür. Bunları normalde arazide göremeyiz. Fakat bunları seslerinden tanıyabiliriz. Bunun çok ilginç bir sesi var. Bu daha çok karşı tarafı cezbettirmek için çıkardıkları bir sestir. Bu kuşun gözleri zarar görmüş, bir avcı tarafından vurulmuş olabilir diye söyleniyor. Lütfen kuşlara zarar vermeyelim. Çünkü doğanında dengesini bozmayalım. Her bir canlı türü diğer bir canlı türüne fayda sağlar. Hatta bize de fayda sağlıyor. Tarım zararlı birçok canlıyı, böceği yedikleri için bu kuşlar faydalı kuşlar. Bir yerlere, ağaçlara konmayı sevmeyen kuşlar. Yani ağaca gelse bile uzanan bir kuş. Dolayısıyla beslenmesi, her şeyini havada yapan bir kuş" dedi.