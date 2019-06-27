Afrika mutfağını başkente taşıdılar
1 saat önce
Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Başkentte Afrika
yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.
Afrikalı 7 girişimcinin açtığı restoranda Afrika yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri de servis ediliyor.
Açılışa, Cibuti
'nin Ankara
Büyükelçisi Aden Houssein Abdıllahı, Somali
'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed ve birçok Afrika vatandaşı katıldı.
Duanın ardından restoranın açılış kurdelesi büyükelçiler tarafından kesildi.
Türk hackerler, Mısır'daki bazı devlet sitelerine saldırdı: Mursi'nin fotoğrafını paylaştılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin