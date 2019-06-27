Son Dakika Haberleri: Afrika mutfağını başkente taşıdılar
Son Dakika Güncel Haber

Afrika mutfağını başkente taşıdılar

1 saat önce

Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.

Afrika mutfağını başkente taşıdılar, System.String[]
Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.
Afrikalı 7 girişimcinin açtığı restoranda Afrika yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri de servis ediliyor.
Açılışa, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdıllahı, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed ve birçok Afrika vatandaşı katıldı.
Duanın ardından restoranın açılış kurdelesi büyükelçiler tarafından kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Ankara, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk hackerler, Mısır'daki bazı devlet sitelerine saldırdı: Mursi'nin fotoğrafını paylaştılar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika mutfağını başkente taşıdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]