Afrika mutfağını başkente taşıdılar
18 dakika önce
Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Başkentte Afrika
yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.
Afrikalı 7 girişimcinin açtığı restoranda Afrika yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri de servis ediliyor.
Açılışa, Cibuti
'nin Ankara
Büyükelçisi Aden Houssein Abdıllahı, Somali
'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed ve birçok Afrika vatandaşı katıldı.
Duanın ardından restoranın açılış kurdelesi büyükelçiler tarafından kesildi.
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