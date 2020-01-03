Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu - Son Dakika
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Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu

6 saat önce

Afrika kıtasının 2019 yılında en fazla varlığa sahip insanı, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote oldu.

Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu, System.String[]

Afrika kıtasının 2019 yılında en fazla varlığa sahip insanı, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Dangote Group Başkanı Dangote, 2019'da mal varlığını 4,3 milyar dolar artırdı.

Dangote, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Afrika'nın 2019 yılında en fazla varlığa sahip iş insanı oldu.

Nijeryalı iş insanı, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, 10 yılda ise daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

Dünyada 96'ncı sırada

Afrika'nın en zengini Aliko Dangote, dünyanın en zenginleri arasında ise 96'ncı sırada yer alıyor.

Bugün 62 yaşında olan Dangote, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bloomberg, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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