Afrika’nın alacak lideri Çin!
25 dakika önce
Küresel finansal krizin kördüğüm olmaması için fakir ekonomilerin borçlarının askıya alınması veya silinmesi gündemde.
Küresel finansal krizin kördüğüm olmaması için fakir ekonomilerin borçlarının askıya alınması veya silinmesi gündemde… Afrika'nın borçları konusunda, kıta ülkelerine 150 milyar dolara yakın kredi veren Çin'in tavrı önemli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:58
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