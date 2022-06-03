Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi - Son Dakika
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Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi

03.06.2022 21:28

"Afrika'nın altın sesi" unvanıyla bilinen şarkıcı Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da konser verdi.

" Afrika'nın altın sesi" unvanıyla bilinen şarkıcı Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara ana salonunda gerçekleştirilen konserde Keita, sevilen parçalarını başkentli müzik severler için seslendirdi.

Yer yer aralarında Ankara'da yaşayan Afrikalıların bulunduğu izleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Keita'nın konserine, bazı Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri de katıldı.

Albino hastalığıyla mücadele çalışmalarıyla tanınıyor

Mali İmparatorluğunun hanedan ailesi soyundan gelen Keita, hem albino hastalığı hem de soyluların yapmadığı müziğe ilgi duyması nedeniyle ailesinden dışlandıktan sonra Bamako, Abidjan ve Paris gibi kentlerde müzik alanında çalışmalar yaptı.

Hem söz yazarı hem de şarkıcı olan Keita, 2009 yılında çıkardığı La Différence albümünü de albino hastalığıyla mücadele çalışmalarına adadı.

Keita, bu albümle Fransız Kültür Bakanlığı tarafından verilen "Victoires de la Musique" ödülünü de kazandı.

Albino (Albinizm), deri, göz ve saçta çok az renk pigmentinin olduğu veya hiç renk pigmentinin olmadığı genetik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi
Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi
Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi
Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, konser verdi - Son Dakika

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