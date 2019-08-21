Son Dakika Haberleri: Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya
Son Dakika Güncel Haber

Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya

47 dakika önce

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2021-2022'de Afrika Grubu'nu temsil edecek tek aday olarak Kenya'yı gösterme kararı aldı.

Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya, System.String[]

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2021-2022'de Afrika Grubu'nu temsil edecek tek aday olarak Kenya'yı gösterme kararı aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kapalı oturumda yapılan oylamada, Kenya ile Cibuti Afrika'yı 2021-2022'de BMGK'de temsil edecek aday olmak için yarıştı.

AfB'nin 55 üyesinden 51'inin katıldığı oylamada Nairobi oyların 37'sini alırken, Cibuti 13'ünü aldı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Nairobi'nin zaferini duyurdu.

Addis Ababa'da 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylamada Kenya, aday olarak seçilmek için gerekli 3'te 2 çoğunluğu sağlayamamıştı.

BMGK'nin geçici üyeleri 2 yıl görev yapıyor

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BMGK'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

BMGK üyeliğine seçilmek için 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Addis Ababa, Afrika, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı
Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika'nın BMGK geçici üyesi adayı Kenya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]