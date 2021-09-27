Afrika'nın büyüyen kentleri iklim değişikliği konusunda "aşırı risk" altında - Son Dakika

Afrika'nın en hızlı büyüyen 79 kentinin iklim değişikliği konusunda aşırı risk altında olduğu bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Konseyinin yayınladığı raporda, kıtanın dünyadaki mevcut sera gazı emisyonlarının yüzde 2'sinden daha azını oluşturmakla birlikte iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgesi olduğu kaydedilerek, "Afrika'nın kentsel gelişimi, benzeri görülmemiş biyofiziksel risklerle karşı karşıya kalabilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, son yıllarda daha sık görülen doğal afetlerin kıtaya yıllık ortalama 832 milyon dolara mal olduğu ifade edilerek, Afrika'nın en hızlı büyüyen 79 kentinin iklim değişikliği konusunda "aşırı risk" altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kompakt kentsel büyüme, bağlantılı altyapı ve temiz teknolojilerin iklim değişikliğine karşı kentsel dönüşümün en önemli konuları olduğunun vurgulandığı raporda şu ifadeye yer verildi:

" Etiyopya, Kenya ve Güney Afrika'daki 35 büyük şehirde, daha kompakt, temiz ve bağlantılı yatırımların, 2050 yılına kadar toplam 1,1 trilyon dolarlık fayda sağlaması ve yüz binlerce istihdam yaratması bekleniyor."

Raporda, bunun için 2050 yılına kadar bu üç ülkede toplam 280 milyar dolarlık kentsel dönüşüm yapılması gerektiği belirtildi.