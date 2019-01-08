Afrika'nın Efsaneleri" Karması ile "Senegal 2002" Kadrosu Dostluk Maçında Karşılaştı
1 saat önce
Senegal'in başkenti Dakar'da "Afrika'nın Efsaneleri" karması ile "Senegal 2002" kadrosu dostluk maçı yaptı.
Senegal
'in başkenti Dakar
'da " Afrika
'nın Efsaneleri" karması ile "Senegal 2002" kadrosu dostluk maçı yaptı.
Dakar'daki Leopold Sedar Senghor
Stadyumu'nda, aralarında Didier Drogba
ile Samuel Eto
'o'nun da bulunduğu Afrika karması ile Senegal milli takımının 2002 Dünya Kupası'ndaki kadrosu dostluk maçında karşılaştı.
Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) tarafından Senegal'in 2012'de yaşamını yitiren yıldız forvet oyuncusu Jules Bocande anısına düzenlenen maçın galibi 3-2 skorla Afrika karması oldu.
Afrika karmasının gollerinden ikisini Gana
asıllı Michael Essien
, diğer golünü ise Fildişi
asıllı Drogba kaydetti. Senegal 2002 kadrosunun gollerini ise Salif Diao ve Mamadou Diallo
attı.
Karşılaşmayı, eski bir futbolcu olan Liberya Cumhurbaşkanı
George Weah da izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:45 Kaynak: AA
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