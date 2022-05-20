Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği Dakar'da başladı - Son Dakika
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Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği Dakar'da başladı

20.05.2022 01:16
Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği Dakar'da başladı

Senegal'in başkenti Dakar'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali kapılarını sanatseverlere açtı.

Senegal'in başkenti Dakar'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali kapılarını sanatseverlere açtı.

Her 2 yılda bir düzenlenen, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de organize edilemeyen Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği 14. Dakar Bienali, başkentteki Doudou Ndiaye Rose Büyük Tiyatro'da düzenlenen program ile başladı.

Bienalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Macky Sall, çağdaş Afrika sanatını desteklemek için sadece yeteneğin yeterli olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, çağdaş Afrika sanatının gelişmesinde eğitime çok önem verdiğini kaydetti.

Açılışta Senegalli ünlü müzik grubu Orchestra Baobab, caz sanatçısı Alune Wade ve Malili Kora sanatçısı ve şarkıcı Sidiki Diabate de mini konser verdi.

Sahneden aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Sall'e seslenen Diabate, Mali'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Diabate, "Senegal ve Mali aynı ülke Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi seviyoruz. Lütfen kararınızı gözden geçirin." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall ve beraberindeki heyet açılış programının ardından Siyahi Medeniyetler Müzesindeki Senegal, Çin ve Fildişi Sahili'nin ortak hazırladığı sergiyi gezdi.

Yerel Serer dilinde "İ'Ndaffa (demir işlemek)" temasının belirlendiği bienal kapsamında, başta Dakar ve çevresi olmak üzere çeşitli kentlerde 59 sanatçı ve kolektifin 300'den fazla sergisi gezilebilecek.

Çin ve Fildişi Sahili'nin onur konuğu olduğu bienal 21 Haziran'da sona erecek.

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Kaynak: AA

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