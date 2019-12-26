Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika'nın en büyük 'sokak partisi' Calabar Festivali başladı - Son Dakika

Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali başladı.

Afrika'nın en büyük

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali başladı.

200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinden dansçılar geleneksel kabile danslarını oynayacak.

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra 20'ye yakın ülkeden folklor ekibi gösterilerini sergileyecek.

Kültürel aktiviteler, bisiklet turu ve sokak yürüyüşleri gibi etkinlikleri de içeren festival 30 Aralık'a kadar sürecek.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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