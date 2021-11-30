Afrika'nın en büyük "sokak partisi", Omicron varyantı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Nijerya'da her yıl düzenlenen ve Afrika'nın en büyük "sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali, bu yıl, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tehdidi nedeniyle iptal edildi.

Cross River Eyalet Valisi Ben Ayade, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün Omicron varyantının patlak vermesi nedeniyle bu yılki Calabar Festivali'nin iptal edildiğini belirtti.

Ayade, "Bu yılki festivalin temasını karar vermek için toplandık ancak karnaval grubu liderleri ve diğer paydaşlarla görüşmelerimizde halk sağlığı ve güvenliği amacıyla karnavalın iptal edilmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın Calabar bölgesinde her yıl aralık ay boyunca düzenlenen Afrika'nın en büyük "sokak partisine" dünyanın farklı ülkelerinde katılım oluyor.