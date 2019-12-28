Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - Son Dakika
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Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü

6 saat önce

"Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı.

Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü, System.String[]

" Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı.

Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Cross River eyaletinde 26 Aralık'ta başlayan Calabar Festivali "İnsanlık" temasıyla devam ediyor.

Festival kapsamında başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dans grubu ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı. Türkiye'den bir folklor ekibinin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya'da 26 Aralık'ta başlayan festivalde ülkenin farklı bölgelerinden gelen dansçılar geleneksel kabile danslarını yapacak.

Türk folklor ekibinin yanı sıra farklı ülkelerinden 20'ye yakın folklor ekibinin gösteri sunacağı festival, 30 Aralık'ta sona erecek.

Nijerya, Aralık, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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