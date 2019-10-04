Son Dakika Haberleri: Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü
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Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü

34 dakika önce

Nijerya'da bulunan Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü.

Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü, System.String[]

Nijerya'da bulunan Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü.

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberinde, ülkenin Oyo Eyaletinde yaşayan "Alagba" ismindeki 344 yaşındaki kaplumbağanın hastalık sonucu öldüğü bildirildi.

Kalıntılarının tarihsel miras olarak koruma altına alınacağı belirtilen Alagba'nın, ömrünün 300 yıldan fazla bölümünü Ogbomoso Sarayı'nda geçirdiği biliniyordu.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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