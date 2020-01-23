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Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak
13 dakika önce
Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak.
Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde "yolsuzluk" ve "kara para aklamak" suçlarından yargılanacak.
Yaklaşık 2.2 milyar dolarlık servetiyle 'Afrika'nın en zengin kadını' olarak bilinen dos Santos'a, Angola'da devlet petrol şirketi Sonangol'u yönettiği dönemde, görevi suistimal ve sahtecilik gibi suçlamalar da yöneltilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04
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