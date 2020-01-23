Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak - Son Dakika Dünya

Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak

13 dakika önce

Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak.

Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak, System.String[]

Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde "yolsuzluk" ve "kara para aklamak" suçlarından yargılanacak.


Yaklaşık 2.2 milyar dolarlık servetiyle 'Afrika'nın en zengin kadını' olarak bilinen dos Santos'a, Angola'da devlet petrol şirketi Sonangol'u yönettiği dönemde, görevi suistimal ve sahtecilik gibi suçlamalar da yöneltilecek.

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Cumhurbaşkanı, Angola, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04 
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