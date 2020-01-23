Afrika'nın en zengin kadını Isabella dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika'nın en zengin kadını Isabella dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı - Son Dakika

Afrika'nın en zengin kadını Isabella dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı

6 saat önce

Afrika'nın en zengin kadını olan eski Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabella dos Santos, yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlandı.

Afrika'nın en zengin kadını Isabella dos Santos dolandırıcılıkla suçlandı, System.String[]

Afrika'nın en zengin kadını olan eski Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabella dos Santos, yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlandı.

Angola Haber Ajansının (ANGOP) haberine göre, Angola Başsavcısı Pitta Gros, başkent Luanda'da yaptığı açıklamada, Santos'un devlete ait petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk yapmak ve zimmetine para geçirmekle suçlandığını belirtti.

Gros, savcılıkla iş birliği yapmayı reddeden Santos hakkında ülkeye dönmezse uluslararası yakalama kararının çıkarılabileceğini ifade etti.

İngiltere'de yaşayan ve basına verdiği mülakatta Angola Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyen Santos'un yaklaşık 2 milyar dolar serveti olduğu ileri sürülüyor.

Kıtanın ikinci büyük petrol üreticisi

Hafta sonu basına sızdırılan ve "Luanda Sızıntıları" adını taşıyan yolsuzluk belgelerinde, Santos ve onunla iş yapan şirketlere ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Ülkesindeki tüm mal varlığı dondurulan Santos, iddiaları reddederek söz konusu yasal süreci, yeni hükümet tarafından başlatılan bir cadı avına benzetmişti.

Isabella dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı tam 38 yıl boyunca tek başına yönetmişti.

Angola, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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